Akhisar Belediyespor son 7 maça final gözüyle bakıyor

Acar, yaptığı açıklamada, takımda morallerin üst düzeyde olduğunu, bu hafta sahalarında oynayacakları Bursaspor maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

FİNAL GÖZÜYLE BAKIYORUZ

Ligi daha üst sıralarda bitirmek istediklerini kaydeden Acar, "Oynayacağımız son 7 maça final gözüyle bakıyoruz. Bursaspor karşılaşmasıyla tekrar çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz. Pazar günü tüm taraftarlarımızı stada davet ediyoruz." diye konuştu.

EN UCUZ BİLET 10 LİRA

Bursaspor maçının biletlerinin satışa çıktığını ifade eden Acar, bilet fiyatlarını VIP tribün için 20, kapalı tribün için 15, maraton tribün için 11 ve misafir takım kale arkası tribün için de 10 lira olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.