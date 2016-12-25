Akhisar evinde Konya'yı devirdi

Süper Lig'in 16 haftasında Akhisar Belediyespor ile Konyaspor karşılatı.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Temponun genelde yüksek olduğu maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca iki takım da devreye 0-0'lık eşitlikle girdi.

3 PUANI VAZTE GETİRDİ

İkinci yarıda iki takım da gol fırsatları yakalarken Serkan Kırıntılı ve Bora Körk ön plana çıkan isimlerdi. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 83. dakikada geldi. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda kafaya iyi çıkan Vaz Te, Akhisar'a 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla Akhisar ilk yarıyı 20 puanla kapatırken, Atiker Konyaspor 24 puanda kaldı.