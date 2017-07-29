Akhisar ile Karabükspor yenişemedi

Avusturya'da üçüncü etap çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, ligdeki rakiplerinden Kardemir Karabükspor ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
OKAN BURUK MEMNUN
Önceki gün Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas'ı 3-1 mağlup eden yeşil siyahlıların Karabükspor karşısındaki gollerini yeni transferleri Barbosa ve Henrique kaydetti.
Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, özel maçta sergilenen performanstan memnun kaldığını söyledi. Avusturya kampının son gününde 31 Temmuz Pazartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Buruk, "Verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında eksikliklerimizi görüp, lige hazır bir şekilde başlayacağız" dedi.