Akhisar ile Karabükspor yenişemedi

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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi

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Emre Çolak hazırlık maçında iki gol attı

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Başakşehir'den, Roma'ya transfer olan milli futbolcu herşeyi A'dan Z'ye kaleme aldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fatih Terim’e verilecek tazminat hakkında şöyle konuştu

1 Cenk Ergün'den Feghouli ve Fernando müjdesi Feghouli ve Fernando ile anlaştıklarını söyleyen Cenk Ergün, transfer listesindeki diğer isimleri de tek tek açıkladı.

2 Şenol Güneş: Beşiktaş'ın başında kalacağım Adı A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen Şenol Güneş, iki takım çalıştırmanın sağlıklı olmadığını, Beşiktaş'ta kalacağını söyledi.

3 Mehmet Özdilek: Fatih Terim görevde kalmamı istedi Mehmet Özdilek, Fatih Terim'in isteği üzerine önümüzdeki maçların çalışmalarına başladığını ancak TFF'nin görevini dondurduğunu söyledi.

4 Galatasaray eski F.Bahçeli Serkan Kırıntılı'yı istiyor Galatasaray'ın transfer gündemine Mert Günok'tan sonra bir başka eski Fenerbahçeli olan Serkan Kırıntılı geldi.

5 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

6 Hagi'nin Monaco'ya attığı golün aynısını attı - İZLE 15 yaşaltı kategorisinde futbol oynayan Darren Hyland'ın attığı nefis gol, akıllara G.Saray'ın efsane ismi Hagi'yi getirdi.

7 Beşiktaş'ta stoper adayları Şenol Güneş, Las Palmas ile oynanan hazırlık maçında yaşanan defans hatalarının ardından, acilen stoper alınmasını istedi.

8 Van Persie Feyenoord'la anlaştı Hollanda basını Van Persie'nin Feyenoord ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

9 Lucescu'dan yönetime Tudor raporu Mircea Lucescu, Galatasaray Genel Sekreteri Can Topsakal’a Igor Tudor hakkında "iştahlı ancak bazı konularda kendini geliştirmeli" dedi.