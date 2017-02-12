Akhisar Mustafa Yumlu ile güldü

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Akhisar Belediyespor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.
GOL MUSTAFA YUMLU'DAN GELDİ
Ev sahibi takım Akhisar Belediyespor devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Rodallega transfer karşılığında kadrosuna kattığı Mustafa Yumlu'nun 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı da başka gol olmayınca karşılaşma Akhisar Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
AKİGOLAR KAZANMASINI BİLDİ
İkinci yarıda Çaykur Rizespor gol için yüklenirken, Akhisar Belediyespor ise farkı arttırmak için kontra ataklarla pozisyona girmeye çalıştı.
Çaykur Rizespor yakaladığı pozisyonlarda kaleci Bora'yı geçemeyince sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf Akhisar Belediyespor oldu.
Akhisar Belediyespor bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 23 puanda kaldı.