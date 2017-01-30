Akhisar stadının ismi değişiyor

Akhisar'da yapımı uzun süren 12 bin kişi kapasiteli stadyum ve 2000 kişilik spor salonunun isminin değişeceği bildirildi.

TOPLANTI SONRASI BELİRLENECEK

Baştan beri Akhisar Arena olarak olacağı açıklanan inşaatı devralan Akhisar Belediyesi, tesisin adını da Spor Toto Akhisar Stadı ve Spor Salonu olarak değiştirme kararı aldı.

İsim değişikliğinin, Akhisar Belediye Meclisi'nin 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek toplantısında üyelerin oylarına sunulacağı belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZONA YETİŞECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

İhalesi 25 Mayıs 2013'te yapılan ve 1 Ocak 2016'da tamamlanması planlanan tesis, iki farklı müateahhit firma ile yaşanan sorunlar yüzünden kabası bittikten sonra yarıda kalmıştı.

İlk etapta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmesi planlanan inşaatı, daha sonra Akhisar Belediyesi üstlenmiş ve önümüzdeki sezona yetiştirme sözü vermişti.