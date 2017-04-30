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Akhisar'dan deplasmanda kritik galibiyet

Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor, düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

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Akhisar'dan deplasmanda kritik galibiyet

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor’la karşı karşıya geldi.

GOLLER OLCAN VE VAZ TE'DEN GELDİ

Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Akhisar Belediyespor, eksik Kasımpaşa karşısında 2-0'lık net bir skor aldı ve 36 puana yükselerek önemli bir avantajı cebine koydu. Akhisar Belediyespor'un golleri Vaz Te ve Olcan Adın'dan geldi.

Akhisar Belediyespor bu galibiyetle birlikte 6 haftalık deplasmanda kazanamama serisini sonlandırdı. Ev sahibi Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

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