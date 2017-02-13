Akigolar 3 puan sevinci yaşıyor

Akhisar Belediyespor'da son antrenmanda, top çarpması sonucu sol el orta parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk'ün yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının 50'inci dakikasında sakatlanan Custodio'nun arka çapraz bağlarında sorun olduğu ve sezonu kapatma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

YAŞADIĞI ŞANSSIZLIK

Kritik bir dönemde çok önemli iki fire verdiklerini söyleyen teknik direktör Tolunay Kafkas, "Fatih'in yaşadığı tek kelimeyle şanssızlık. Custodio ise sakatlık anında diz kapağından ses geldiğini söyledi. Şu anda biraz olsun üzerine basabiliyor ama doktorumuz arka çapraz bağlarda sorun olabileceğini söyledi. Custodio bizim için çok önemli bir oyuncu. Umarım sakatlığı önemli değildir" diye konuştu.

Sağlık heyeti, Portekizli futbolcunun durumunun, çekilecek MR sonrası kesinlik kazanacağını dile getirdi.

YENİLERE TAM NOT

Akhisar Belediyespor'da ara transferde alınan futbolcuların giderek artan performansı, teknik neyetin yüzünü güldürüyor. Olcan Adın'ın Çaykur Rizespor karşısında sergilediği futbol, ilk maçına çıkan Mustafa Yumlu'nun galibiyeti getiren golü atması, sonradan oyuna dahil olan Kofi Adu ve Cikalleshi'nin kazanma hırsı, teknik direktör Tolunay Kafkas'ı mutlu etti.

Kafkas, 6-0'lık Galatasaray yenilgisinin şokunu atlatıp galip gelen futbolcularını kutladığını söyledi.