Akigolar sezonu iyi kapadı

Son haftalarda başarılı performans Süper Lig'de 25. haftada küme düşmeme mücadelesi veren Adanaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor, düşme hattının hemen üzerinde 27 puanla Çaykur Rizespor'un 7 puan önünde haftayı tamamladı.

Bu haftadan sonra teknik direktör Tolunay Kafkas'ın yerine Okan Buruk'la anlaşan yeşil-siyahlı takım, son haftalarda çok başarılı sonuçlara imza attı.

Okan Buruk yönetiminde son 9 haftada 6'sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, sezonu 48 puanla 7. sırada bitirdi. 25. haftada attığı 18 golle, en az skor üreten takım konumundaki Akhisar Belediyespor, son 9 haftada ise 28 kez fileleri havalandırdı. Sezonu 46 golle tamamlayan Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa ile ligde en fazla gol atan 8. ekip oldu.

İÇ SAHADA EN BAŞARILLI İKİNCİ SEZONU

2016-2017 sezonunda 33. haftada 48 puana ulaşan ve 2015-2016'daki 46 puanlık performansını geride bırakan Akhisar Belediyespor, attığı 46 golle 2013-2014'teki 44 gol sayısını geçti.

İç sahada son olarak Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup olan ve 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 29 puana ulaştı. Ege temsilcisi iç sahada 2013-2014'te elde ettiği 31 puandan sonra en başarılı sezonunu geçirdi.