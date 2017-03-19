Alanya Bursa'da Wagner Love ile kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
3 PUANI WAGNER LOVE GETİRDİ
Maçın 27. dakikadasında Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının son dakikasında Bursaspor penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Deniz Yılmaz, skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
55. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'ın penaltıdan attığı golle maçı 2-1'e getirdi. 90+2'de Vagner Love, maçtaki 2. golünü kayderek skoru 3-1 yaptı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Saffet Susic'in öğrencileri zorlu deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 28'e çıkararak düşme potasının 8 puan üzerine çıktı. Bursaspor ise 32 puanda kaldı.