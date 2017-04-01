Alanya Paşa'yı Wagner Love ile geçti

Aytemiz Alanyaspor, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
İLK YARIDA GOLLER WAGNER LOVE'DAN
Karşılaşmanın 8. dakikasında Aytemiz Alanyaspor Vagner Love'ın kafa vuruşunda 1-0 öne geçti.
37. dakikada Aytemiz Alanyaspor Vagner Love'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.
ALANYASPOR KAZANMAYI BİLDİ
Maçın 53. dakikasında Kasımpaşa, ikinci yarıda oyuna giren Koita ile farkı bire indirdi.
79. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Kasımpaşa savunması topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında Emre Nefiz'in kafayla içeriye doldurduğu topa Kasımpaşa defansı arasına giren Tzavellas dokundu ve maçı 3-1'e getirdi.
Kalan sürede sonuç değişmedi ve Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.