Alanya'dan G.Antep'e ağır darbe

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3- 2 mağlup etti.

ALANYA RAHATLADI ANTEP ATEŞ HATTINDA KALDI

Güney ekibine galibiyeti getiren golleri 22'de Vagner Love, 68'de Junior Fernandes ve 71'de Daniel Candeias kaydetti. Gaziantepspor'un sayıları ise 87'de Pedroso ve 90+2'de penaltıdan Ghilas'tan geldi.

Teknik direktör Safet Susic'in göreve gelişinden sonra çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti; son 8 karşılaşmasında 5 kez kazandı. Puanını 34'e yükselten turuncu-yeşilliler, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de kalma yolunda çok rahatladı.

Gaziantepspor ise sahasında aldığı bu yenilgiyle Spor Toto Süper Lig'de tutunma şansını iyice zora soktu. Ligde 2 haftalık galibiyet serisi sonrasında mağlup olan 1 maçı eksik teknik direktör Bülent Uygun'un öğrencileri, 22 puanda kaldı.