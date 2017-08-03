Alanyaspor Başkanı: İlk yılımızda gol kralı çıkardık

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) gerçekleştirilen kurulun açılış konuşmasını yapan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'deki ilk sezonda ses getiren bir takım olduklarını söyledi.

"İLK YILDA GOL KRALI ÇIKARDIK"

Başkan Çavuşoğlu, “Bir kulübün ayakta durması için destek şart. Ancak karınca kararınca bizimle olan, destek verenler oldu. Süper Lig’de tutunmak çok zor. Ancak biz ilk yılımızda hiç küme düşme potasına girmeden ligi tamamladık. PTT 1’inci Lig’e ilk çıktığımızda gol kralı çıkardık ve Süper Lig'deki ilk yılda da gol kralı çıkardık. Projelerimiz var. Mahmutlar'a, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir kulüp tesisi yapacağız. Yine Gedevet Yaylası’na kamp tesisi yapacağız” dedi.

"BAŞKA TAKIM FORMALARIYLA GELMEYİN"

Alanyaspor maçlarına başka takımların formalarıyla gelinmesini eleştiren Çavuşoğlu, “Bu durumu tasvip etmiyorum. Alanyaspor hepimizin, birlik olalım, destek olalım. Yeni sezonun kazasız, belasız, Alanyaspor için başarılı geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU İLE YOLA DEVAM

Protokol konuşmalarının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Bilanço, denetim raporu ve tahmini bütçenin okunmasının ardından raporların yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada raporlar ve yönetim kurulunun ibrası oybirliğiyle kabul edildi. Verilen önerge üzerine yapılan oylamada Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun sunduğu tek listenin açık oylanmasına karar verildi. Çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda Çavuşoğlu başkanlığındaki 28 kişilik yönetim kurulu listesi oybirliğiyle göreve seçildi. Genel kurul, Başkan Çavuşoğlu'nun teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

YENİ YÖNETİM LİSTESİ

Alanyaspor'un yeni yönetim kurulu şöyle: Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Erdal Akgün, Fahri Gürses, Fahri Özçelik, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Güler, Mehmet Has, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Mehmet Yetkin, Muhammet Çetin, Muharrem Göçmentürk, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel ve Nurettin Uludağ.