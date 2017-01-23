Alanyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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5' Beşiktaş karşılaşmaya hızlı başladı. Sağ kanattan Quaresma ile etkili gelen Kartal üst üste kullandığı duran toplarla Alanyaspor'u bunalttı.
1' Mücadele Alanyaspor'un vuruşula başladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısına çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Alanyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Alanyaspor: Zlamal, Cenk Ahmet, Carlos Garcia, Birol, Berkan, Landel, Emre Akbaba, Efecan, Aissati, Guerrier, Vagner Love
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk