Alanyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor Hırvat Teknik adam Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.

Bursaspor Prosinecki ile anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha

Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.