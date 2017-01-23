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Alanyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor.

Alanyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR
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5' Beşiktaş karşılaşmaya hızlı başladı. Sağ kanattan Quaresma ile etkili gelen Kartal üst üste kullandığı duran toplarla Alanyaspor'u bunalttı.

1' Mücadele Alanyaspor'un vuruşula başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısına çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Alanyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Alanyaspor: Zlamal, Cenk Ahmet, Carlos Garcia, Birol, Berkan, Landel, Emre Akbaba, Efecan, Aissati, Guerrier, Vagner Love

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

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