Beşiktaş 4 maç sonra kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu.

Ligde son 4 maçından yalnızca 2 puan çıkarabilen siyah-beyazlılar mücadeleye galibiyet parolasıyla çıktı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Beşiktaş 8. dakikada Cenk Tosun ile Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Kaleyi tam karşıdan gören bir noktada topla buluşan Oğuzhan Özyakup rakibinden sıyrılıp ara pasını bıraktı. Ceza sahası içinde savunmayı çizgi halinde yakalayan Cenk Tosun kaleciyi de geçerek sol ayağıyla topu filelere gönderdi.

Aytemiz Alanyaspor 26. dakikada Welinton Silva'nın ceza sahasının dışından attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği yakaladı. 32. dakikada Alanyaspor 2. gole yaklaşırken Emre Akbaba'nın şutunda Fabri topu son anda kornere çeldi. Beşiktaş atağında Quaresma, Aytemiz Alanyaspor ceza sahasının içinde yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı devam oldu.

İlk yarıda başka gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

GALİBİYET GOLÜ NEGREDO'DAN GELDİ

İkinci yarıda Beşiktaş 60. dakikada 2. gole yaklaştı. Quaresma'nın ceza sahasına gönderdiği topta Talisca kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak Alanyaspor kalecisi Haydar topu kontrol etti.

Beşiktaş Babel ile gole yaklaşırken Haydar bir kez daha kalesini gole kapattı. Tolgay Arslan'ın pasında sol kanatta topu kontrol eden Ryan Babel rakibinin üstüne gitti ve şutunu çekti fakat kaleci Haydar son anda topu kornere çeldi.

88. dakikada Negredo, Adriano'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından puanını 18'e çıkardı ve maç fazlasıyla lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'e indirdi.