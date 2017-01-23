Alanyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

76,927 kez izlendi

Patrick Kluivert'ın oğlu şov yaptı

1,821 kez izlendi

1,584 kez izlendi

1,516 kez izlendi

1,436 kez izlendi

1,748 kez izlendi

23,529 kez izlendi

39,922 kez izlendi

1,426 kez izlendi

Hem kasap hem futbolcu

1,386 kez izlendi

1 Rıdvan Dilmen: Sosa ve eşi Fenerbahçe'ye gelmek istiyor Rıdvan Dilmen, Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığını, Milan'ın da Arjantinli oyuncuyu satmaya yanaştığını söyledi.

2 Fenerbahçe evinde lider Başakşehir'i mağlup etti Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek, liderin namağlup unvanına son verdi.

3 Mas attı Trabzonspor Paşa'yı mağlup etti Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı yeni transfer Mas'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

4 İlhan Cavcav'ın parlatıp sattığı futbolcular 81 yaşında yaşamını yitiren İlhan Cavcav, 36 yıllık başkanlık hayatında 4 büyüklere birçok futbolcu sattı.

5 Ümit Özat: İlhan Cavcav bizim Atatürk'ümüz Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ''Türkiye için Atatürk neyse Gençlerbirliği için de İlhan Cavcav öyleydi'' dedi.

6 İlhan Cavcav'ın takımına son bakışı Hayata gözlerini yuman Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, gönül verdiği takımını en son Bursaspor maçında tribünden izlemişti.

7 İlhan Cavcav 36 yılda 42 farklı hocayla çalıştı Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sürekli teknik direktör değiştirmesiyle ün yapmıştı.

8 İlhan Cavcav hayatını kaybetti Dün sabah saatlerinde beyin kanaması geçiren Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

9 Nottingham Forestli futbolcudan akıl dolu frikik - İZLE Ben Osborn, Nottingham Forest ile Bristol City arasında oynanan maçta attığı frikik golüyle izleyenleri mest etti.