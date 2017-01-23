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Alanyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor.

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Alanyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısına çıkacak.

Karşılaşma saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Berkan Emir, Carlos Garcia, Mamadou Fofana, Cenk Ahmet Alkılıç, Ismail Aissati, Emre Akbaba, Michel Landel, Donald Guerrier, Vagner Love, Glynor Plet

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Dusko Tosic, Marcelo, Beck, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ryan Babel, Cenk Tosun

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