Alanyaspor Emrah Başsan'ı istiyor

Geçtiğimiz sezonu Hollanda 2. Ligi'nde kiralık olarak geçiren Galatasaray'ın genç futbolcusu Emrah Başsan, Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmaya yakın.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaraylı Emrah Başsan iddialarına ise açıklık getirdi.

EMRAHLA İLGİLENİYORUZ

İsmi son günlerde Alanyaspor ile anılan Emrah Başsan ile ilgili ise Başkan Çavuşoğlu, "Galatasaraylı oyuncu Emrah Başsan ile ilgilendiğimiz doğrudur ancak netleşmiş bir şey henüz yok. Kaleci transferi konusunda ise; Melih Ağa ve herhangi bir kaleciyle anlaşmadık, görüşmedik" diye konuştu.