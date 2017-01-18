Ertuğrul Sağlam ile Alanyaspor yollarını ayırdı

Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi adeta başlamadan bitti...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı getirdiğini ve deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

BAŞLAMADAN BİTTİ

İstanbul'da yapılan görüşme sonrası el sıkışılsa da Alanyaspor ile Ertuğrul Sağlam arasındaki anlaşma kısa bir süre içinde bozuldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında Alanyaspor resmi internet sitesinden de bir açıklama yapıldı. Kamuoyuna duyurulur başlıklı yazıda, ''Kulübümüzün Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptığı görüşmeler, imza aşamasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

BELİRLİ KONULARDA ANLAŞAMADIK

Konuyla ilgili konuşan Sağlam ise, ''Aytemiz Alanyaspor ile yaptığımız görüşmeler, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son buldu. Göstermiş oldukları ilgiden dolayı Aytemiz Alanyaspor yönetimine ve taraftarına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.