Alanyaspor evinde rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.

EV SAHİBİ İLK YARIYI ÖNDE KAPADI

Maçın ilk düdüğüyle birlikte ev sahibi Alanyaspor rakip sahada baskıyı kurdu ve çok geçmeden öne geçmeyi başardı. Henüz 6. dakikada, ceza yayı sol tarafında topla buluşan Vagner Love pasını penaltı noktasına doğru kaçan Junior Fernandes'e gönderdi. Yeni transfer Junior Fernandes topla buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

VAGNER LOVE SAHNEYE ÇIKTI

1-0’dan sonra da etkili oyununu sürdüren Aytemiz Alanyaspor, her iki kanadı iyi kullandığı bölümde özellikle Vagner Love ile etkili oldu. Gençlerbirliği pek varlık gösteremediği bölümde duran toplarla eşitliği arasa da Alanyaspor devrenin son dakikasında bir gol daha bularak rahatladı.

Sağ kanattan gelişen atakta Emre Akbaba pasını ön direğe doğru gönderdi. Topa hareketlenen Vagner Love topuğu ile pasını altıpas çizgisi gerisindeki Efecan Karaca'ya bıraktı. Efecan bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Johannes Hopf'dan seken topu Vagner Love tamamladı: 2-0. Brezilyalı futbolcu böylece Süper Lig’de 8 gole ulaştı.

SON GOL EMRE'DEN

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan Saffet Susiç yönetimindeki Alanyaspor bir gol daha buldu ve Gençlerbirliği’nin direncini iyice kırdı.

Sol kanattan gelişen atakta N'Sakala son çizgiye inerek ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderdi. Topla buluşan Efecan Karaca dönerek pasını penaltı noktasının gerisine hareketlenen arkadaşı Emre Akbaba'ya gönderdi.

Kalan dakikalarda Alanyaspor rakibine maça ortak olma şansı vermezken son düdükle birlikte 3 puanı hanesine yazdırdı.