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Alanyaspor Karabük'ü farklı mağlup etti

Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan iki ekibin hazırlık maçında Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti.

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Alanyaspor Karabük'ü farklı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor karşılaştı.

İLK YARI BERABERE SONUÇLANDI

Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçın ilk golü 17. dakikada Kardemir Karabüksporlu Lazarevic'ten geldi. Aytemiz Alanyaspor, 44. dakikada Kardemir Karabüksporlu Barış Başdaş'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada beraberliği yakaladı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

ALANYA İKİNCİ YARIDA FARKA GİTTİ

Maçın 60. dakikasında Efecan Karaca, ev sahibi takımı 2-1 öne geçirdi. Ayite 80. dakikada skoru 3-1 yaptı. Maçın skorunu 90. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Akbaba belirledi: 4-1

Aytemiz Alanyaspor'da ülkesinden henüz dönmeyen Vagner Love ile milli takımlarında bulunan Gassama ve N'Sakala kadroda yer almadı.

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