Alanyaspor-Kasımpaşa maçını geliri Eymen bebeğe

Nadir görülen SMA hastalığından dolayı yaşam savaşı veren Sakarya'da oturan Metin ve Neziha Çapkın çiftinin bebeği Eymen'in tedavisinde kullanılmak üzere gereken 561 bin dolar tutarındaki ilaç masraflarının karşılanması için başlatılan kampanyaya Aytemiz Alanyaspor'dan da destek geldi.

KAMPANYAYA TAM DESTEK

Aytemiz Alanyaspor, bugün oynanacak Kasımpaşa maçının bilet gelirlerinin Eymen Çapkın için başlatılan kampanyaya bağışlanması kararı aldı.

Alanyaspor'un taraftar grupları Kale Arkası, Yörükler ve Şimşekler'in liderleri, Aytemiz Alanyaspor'un taraftarlardan sorumlu asbaşkanı Bilal Gömeç ile bir araya gelerek, Eymen bebek için başlatılan kampanyaya destek sözü verdi.

Spor Toto 3. Lig ekibi Afjet Afyonspor oynadıkları Bayrampaşa maçının geliri olan 11 bin TL'yi Eymen Bebek'e bağışlamıştı.