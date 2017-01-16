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Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar istifa etti

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Hüseyin Kalpar istifa etti.

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Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar istifa etti

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor’un  Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup olması sonrasında  teknik direktör Hüseyin Kalpar taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.

HAKARET ETTİLER

Yaşanana bu olaylar karşısında Kalpar, "Avantajımızı kullanamadık ama futbolda bu tür sonuçlar zaman zaman olabiliyor. Taraftarların bu şekilde hareket etmesi bana göre çok doğru değildi, bir nankörlüktü." ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFASINI VERDİ

Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın tüm bu gelişmeler üzerine bugün yönetime istifasını sunduğu bildirildi.

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