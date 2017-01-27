Alanyaspor'un başına Saffet Susic getirildi

Spor Toto Süper Lig'de 18 puanla 14. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'un yeni hocası Bosna Hersekli teknik adam Saffet Susic oldu. Boşnak teknik adamın yardımcılığını ise Elvir Balic yapacak.
EN SON BOSNA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI
Ülkemizde İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında görev alan 61 yaşındaki teknik adam son olarak Bosna Hersek Milli Takımı'nda görev almıştı.
Alanyaspor'da son olarak geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetimle anlaşarak görevini bıraktığını açıklamıştı.