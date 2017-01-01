Aleix Vidal'den Galatasaray yorumu

Aleix Vidal, Arda Turan'ın telefoundan yaptığı canlı yayına girerek "Galatasaray, Galatsaray" yorumu yaptı.

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Aleix Vidal'den Galatasaray yorumu

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak anlaşamadığı iddia edilen Barcelona'nınfutbolcusu Aleix Vidal konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Instagram'da canlı yayın yaptığı esnada Aleix Vidal  sürpriz bir yorum yaptı.

GALATASARAY GALATASARAY

Arda Turan'ın canlı yayınında, "Galatasaray, Galatasaray!" yorumu yapan Aleix Vidal, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

İspanya basını, Aleix Vidal'ın Türkiye Ligi'nde oynamak istediğini ve Avrupa'dan teklif beklediğini yazmıştı.

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