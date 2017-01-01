Aleix Vidal'den Galatasaray yorumu

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak anlaşamadığı iddia edilen Barcelona'nınfutbolcusu Aleix Vidal konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Instagram'da canlı yayın yaptığı esnada Aleix Vidal sürpriz bir yorum yaptı.
GALATASARAY GALATASARAY
Arda Turan'ın canlı yayınında, "Galatasaray, Galatasaray!" yorumu yapan Aleix Vidal, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
İspanya basını, Aleix Vidal'ın Türkiye Ligi'nde oynamak istediğini ve Avrupa'dan teklif beklediğini yazmıştı.