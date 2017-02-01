Alex Aytkut Kocaman'la yaşadığı tartışmayı anlattı

Eski Fenerbahçeli Alex de Souza, Türkiye'ye dair en çok özlediği şeyin Kadıköy'deki atmosfer olduğunu söyledi.

Socrates dergisine konuşan Brezilyalı futbolcu, Aykut Kocaman'la yaşadığı tartışma hakkında konuştu.

Alex, Fenerbahçe'de hissettiği en büyük eksiklik sorusuna kulübün içinden yetişen genç oyuncuların yeteri kadar değer görmemesi cevabını verdi.

İşte Alex'in sözleri:

BENİ ÇOK ÜZDÜ

"Aykut hoca ile Romanya'da bir konuşmamız oldu ve ona, göreve geldiği andan itibaren beni göndermek istediğini hissettiğimi söyledim" diyen Alex şunları söyledi:

"O da son derece soğuk bir şekilde düşündüklerimin doğru olduğunu belirtti. Gerçekten de bensiz bir takım istiyordu. Bu beni çok üzdü."

YA DEDİĞİNİ YAPARSIN YA DA GİDERSİN

Olaylı Kasımpaşa maçından sonra iplerin koptuğunu hatırlatan Alex "Maçtan sonra başkan kardeşiyle birlikte geldi. ‘Gitmek isteyen gidebilir’ dediler. Ben kalacağımı belirttim. Aynı gün, Aykut hoca üçüncü blöfünü yaptı. Ayrılacağını söyledi. Güldüm; çünkü ayrılacağını üçüncü kez söylüyordu.

Başkan bana, "Ya Aykut Hoca'nın dediğini yapıp gençlerle çalışırsın ya da gidersin" dedi. Gitmeyi tercih ettim çünkü artık beni istemediklerini anladım. Maalesef bu şekilde bitti." dedi.