Alex: F.Bahçe'ye dönmek istemiyorum

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Brezilyalı Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüpte yöneticilik konumunda bir görev almak istemediğini belirtti.

Alex, sosyal içerik platformu "Storia"da taraftarların sorularını yanıtladı.

DÖNMEK İSTEMİYORUM

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu, Fenerbahçe Kulübünde gelecek yıl kongre yapılacağı hatırlatılarak yöneltilen "Eğer Ali Koç başkan olursa kulüpte liderlik ya da yöneticilik pozisyonları düşünür müsün?" sorusuna, "Başkanlık yarışında hiç kimseyi desteklemem. Aziz Yıldırım uzun süredir başkan. Kulüp için harika şeyler yaptı. Ali Koç, Aziz Yıldırım'la çalıştı. Kendi fikirleri olmak zorunda. Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele. Hayır, hiçbir şey düşünmem. Ne olursa olsun, Ali Koç kazansın ya da Aziz Yıldırım devam etsin, gelmek istemiyorum." cevabını verdi.