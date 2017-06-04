Alex Telles: Porto'yu iki kere düşünmedim

Porto forması giyen Alex Telles, kariyer planlarıyla ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekiz Ligi'nde yılın en iyi sol beki seçilen Alex Telles, geleceği ve kariyer planlarıyla ilgili konuşurken, Porto'yu neden tercih ettiğini de açıkladı.

PORTO TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUM

"Porto tarihinde Deco, Jardel, Hulk gibi birçok efsane isim var. Ben de adımı Porto tarihine yazdırmak istiyorum. Bu isimlerin izinden gidiyorum.

Kariyerimin en iyi yılı oldu. Takımı en büyük desteği veren isimlerden oldum. Büyük bir başarı yakaladım ve bunu milli takıma da taşımak istiyorum.''

PORTO'YU İKİ KERE DÜŞÜNMEDİM

''Inter'deki kiralık sözleşmem biterken Porto bir kez daha devreye girdim. İki kere düşünmeden Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir geçmişe sahip Porto'yu tercih ettim.

Hedefimiz şampiyonluktu ama bu sene olmadı. Yine de en iyi senem oldu. Portekiz'de yılın en iyi sol beki oldum, bu çok önemli.''

Alex Telles bu sezon Porto formasıyla ligde 1 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.