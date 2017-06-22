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Alex Tyus Galatasaray'a veda etti

Bu sezon Galatasaray Odeabank forması giyen Alex Tyus, sarı-kırmızılı renklere veda ettiğini duyurdu.

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Alex Tyus Galatasaray'a veda etti

Sezonu Galatasaray Odeabank’ta tamamlayan Alex Tyus, kişisel İnstagram hesabından sarı kırmızılılara veda yazısı yazdı;

VEDA ETTİ

"Her ne kadar bu sezon istediğimiz gibi sonlanmamış ve çok fazla iniş çıkışa sahne olsa da, benim kariyerimde hem insan hem sporcu olarak büyük bir tecrübe oldu. 6 yıllık profesyonel sporcu, 5 yıllık Euroleague oyuncusu olarak İstanbul’da geride bıraktığım son iki yıl çok fazla şey görmemi sağladı. Harika takım arkadaşları ve aynı yolda olduğum insanlarla yola devam etmek çok güzeldi. Hala bu maratonun içerisindeyim!"

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