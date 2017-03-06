Alexis Sanchez Arsenal'i karıştırdı

Arsenal'daki geleceği belirsizliğini koruyan Alexis Sanchez hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Liverpool ile oynanan son lig maçında menajer Arsene Wenger tarafından maça yedek başlayan Şilili yıldızın geçtiğimiz gün yapılan antrenman sırasında takım arkadaşlarıyla tartıştığı öğrenildi.

ANTRENMANI TERK ETTİ

Guardian gazetesinin haberinde, antrenman sahasını sinirli bir şekilde terk ettiği belirtilen Alexis'in soyunma odasında da agresif tutumunu devam ettirdiği kaydedildi.

Arsenal ile sözleşmesi önümüzdeki yıl erecek Alexis Sanchez, kulübüyle yeni bir kontrat imzalamaya yanaşmıyor. Bu sezon Premier League'de 17 gole imza atarak takımın en skorer ismi olan Şilili oyuncu son dönemde saha içindeki gergin görüntüsüyle de dikkat çekiyor.