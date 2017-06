Alexis Sanchez kararını verdi

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Şilili yıldız, gelecek sezon oynayacağı takımı aklında belirlediğini söyledi.

HANGİ TAKIM OLDUĞUNU BELİRTMEDİ

Şili Milli Takımı ile Konfederasyonlar Kupası'nda finale yükselen 28 yaşındaki oyuncu, Manchester City'e transfer olacak mısın sorusuna ''Güzel soru... Şu an Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmaya odaklandım. Turnuva bitince her şey belli olacak. kalacak mıyım yoksa gidecek miyim bunu göreceğiz. Aklımda tercihimi belirledim ama şu an bunu size söyleyemem'' cevabını verdi.

MANCHESTER CİTY'E DAHA YAKIN

Manchester City'nin Sanchez'i transfer etmek için Arsenal'e 55 milyon Euro teklif edeceği iddia ediliyor. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın da Şilili yıldızı çok istediği biliniyor. Alexis, Arsenal'de kalacak mısın sorusuna ise ''Bilmiyorum arkadaşım, bilmiyorum'' dedi.

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla toplam 51 maça çıkan Sanchez, 30 gol atıp 19 asist kaydetti ve oldukça başarılı bir performansa imza attı.