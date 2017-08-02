Alexis Sanchez Londra'ya döndü

Şili milli takımı'yla Konfederasyonlar kupası'nda mücadele ettiği için, Arsenal'in yeni sezon hazirliklarina geç katilacaği açiklanan Alexis Sanchez, daha sonra hastaliği sebebiyle Londra'ya gidişini ertelemişti.

Yıldız futbolcunun takıma katılımının gecikmesi, başka bir kulüple anlaştiği iddialarini güçlendirmişti.

Ancak Sanchez, uzun bir bekleyişin ardindan Londra'ya döndü ve takimi ile ilk antrenmanina çikti.

ARSENE WENGER BIRAKMADI

Sanchez'in moralinin son derece yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadi. 28 yaşindaki futbolcunun, pazar günü Chelsea ile oynanacak Community Shield kupası maçinda oynayip oynamayacaği ise belirsizliğini koruyor. Arsenal ile kontratının son yılına giren Alexis Sanchez ile Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern Münih ve Chelsea'nin ilgilendiği iddia ediliyordu.

Yıldız futbolcuya gelen tekliflere karşın menajer Arsene Wenger, önümüzdeki sezon takimdan bedelsiz ayrılmasi pahasına, Şilili futbolcunun gidişine izin vermeyeceklerini açiklamişti.