Alexis Sanchez PSG'ye doğru

Fransız ekibi 50 milyon euroluk bir teklifle Arsenal’in kapısını çalacak. Menajer Wenger'in teklife nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

FRANSIZ BASININA GÖRE ANLAŞMA TAMAM

"Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Alexis Sanchez, kişisel şartları konusunda Paris Saint-Germain ile her konuda anlaştı."





Bu iddia Fransız basınına ait. Fransız kaynaklı haberlere göre Paris Saint-Germain, sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek yıldız oyuncu için Arsenal ile pazarlıkları 50 milyon eurodan açacak.

Sanchez'i gelecek sezonun sonunda bedelsiz kaybetme riski olan Londra ekibinin nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor. Menajer Wenger daha önce gerekirse bedelsiz kaybetme pahasına Sanchez'i 1 sezon daha takımda tutmaya karar verdiklerini açıklamıştı. Bunun üzerine Arsenal yönetimi, Şilili yıldızı bir an önce takım kampına katılmaya çağırmıştı.