Alexis Sanchez'den Chelsea'ye yeşil ışık

Son 9 maçında 6 mağlubiyet alarak lig yarışında geriye düşen ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Arsenal'de gelecek sezona dair kafalarda birçok soru işareti var.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek menajer Arsene Wenger'in yanısıra, takımın yıldızları Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in de gelecekleri merak konusu.

CONTE'NIN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Geçtiğimiz günlerde Antonio Conte'nin transfer listesinde bir numaralı isim olduğu iddia edilen Alexis Sanchez, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçları için gittiği ülkesi Şili'de samimi açıklamalar yaptı.

2018'de Arsenal ile sözleşmesi sona erecek Şilili futbolcu, Publimetro gazetesine yaptığı açıklamada; ''Londra'da mutluyum ve oradaki sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Şehirde kalmak isterim ama birşey kazanan bir takımla; kazanma mantalitesi olan bir takımla. 28 yaşındayım ve hala önümde uzun yıllar var.'' diyerek bir başka Londra ekibi olan Chelsea'ye göz kırptı.

Alexis Sanchez bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 38 maçta 22 gol ve 12 asistle oynayarak takımına hücum yolunda büyük katkı sağladı.