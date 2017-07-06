Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, saha kenarında takımın antrenmanı takip etti. Ay, antrenmandan sonra transfer açıklaması yaparken, Yusuf Erdoğan itirafında da bulundu.

BEŞİKTAŞ'LA ARALARINDA ANLAŞMA VAR

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan başkan, Trabzonspor forması giyen Yusuf Erdoğan ile ilgili önemli bir açıklama bulundu.

Ali Ay: Beşiktaş Yusuf için özel anlaşma yapmış - İZLE



Yusuf Erdoğan ile görüşme yaptıklarını ve oyuncunun da gelmek istediğini belirten Ay; "Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştüm. Kendileri bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş'a bir sözlerinin olduğunu söyledi. Onların transferle ilgili kendi aralarında bir anlaşmaları var. Beşiktaş ile görüşecekler. Biz de ona göre yeniden görüşeceğiz. Şu an bitmiş bir şey yok." dedi.