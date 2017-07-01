Ali Ay: Bir kızı 10 kişi ister bir kişi alır

Basın mensupları ile yaptıkları sohbet toplantısında transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, bir süredir görüşme halinde oldukları Güray Vural ve Yusuf Erdoğan transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İKİSİ DE BİZİ İSTİYOR

Başkan Ay "Bir kızı 10 kişi ister bir kişi alır' diyen Başkan Ay, "Biz gerekli teklifleri yaptık. İkisi de bizde oynamak istiyor. Kulüpleri izin verirse olacak. İzin vermezse olmayacak" dedi.

BATALLA BURSA'DA JÜBİLE YAPMAK İSTİYOR

Harun ve Batalla'nın da sözleşmeli oyuncuları olduğunu ifade eden Ay, "Onlar da 40 oyuncumuzdan iki tanesi. Sözleşmeli oyuncularımız. Ben kalmalarını istiyorum. Herhalde kalacaklar. İkisi için de teklif gelmedi. Pablo ile görüşemedik. Herhalde gelecek hafta gelecek. Pablo da burada jübilesini yapmak istiyor. İnşallah burada yapar" diye konuştu.