Ali Ay: Gyan'la prensipte anlaştık

Ligin son haftasında kümede kalmayı başaran Bursaspor, transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanıyor.

GYAN TAMAM SIRADA SONG VAR

Başkan Ali Ay, ASpor canlı yayınına telefonla bağlanarak transfer gelişmeleri hakkında bilgi verdi. Ay; "Asamoah Gyan'la prensip olarak anlaştık ancak resmi olarak imza atmadan net bir şey söylemiyorum. Bu ayın 21-22'sine kadar transfer netlik kazanır. Alex Song ile de gelecek hafta Rusya seyahatimiz var, şartlar uyarsa onu da kadromuza katacağız" dedi.

"PAUL LE GUEN'LE GÖRÜŞÜYORUZ"

Ali Ay son olarak teknik direktör konusuna değinirken; "Fransız Paul Le Guen'le ilgileniyoruz, iki arkadaşımız Paris'e uçtu görüşmeler yapmak için. Ancak resmi imzayı beklemek lazım" diyerek sözlerini noktaladı.