Ali Ay: Mert Günok Galatasaray'a gidiyor

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Avusturya'da katıldığı 'Spor Masası'nda, kulübün mali durumundan, transfere kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaparken, Galatasaray'ın gündemindeki kaleci Mert Günok'un durumunu da değerlendirdi.

GALATASARAY MERT'İ İSTEDİ

Galatasaray, takımın 2. kalecisi olan Cenk Gönen'i İspanyol ekiplerinden Malaga'ya gönderdikten sonra arayışlara başlamıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim, kararını Fenerbahçe'nin eski kalecisi Mert Günok'u transfer etmekte karar kıldı. Akabinde girişimlere başlayan Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle Bursaspor'la anlşmaya vardı.

BURSA BAŞKANI DA AÇIKLADI

Kaleci Mert Günok'un durumu hakkında bilgi veren Ali Ay da "Mert özünde çok iyi bir insan. Ama biz kulübün bütçesini düşünmek zorundayız. Mert'in maliyeti 1 milyon Euro'nun üzerinde. 2.kaleci için yüksek rakam. Bursaspor için çok yüksek. Kendisiyle görüştük, bugün Galatasaray'la anlaşacağız gibi" dedi.