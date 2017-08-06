Ali Ay: Ömer Ali'yi G.Saray ve F.Bahçe'ye satmayacağız

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Yeşil-Beyazlı takımın gündemine dair özel açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Ahmet Şan'ın açıklamaları şöyle:

GEÇİŞ SÜRECİNİ İYİ ATLATMAK İSTİYORUZ

"Aykut Kocaman ile 3 sezon bir çıkış yakaladık. 2 sezon önce 66 puanla ligi 3 sırada tamamladık, bunun dışında geçen sezon Türkiye Kupası zaferi. Pilot takımımız ve altyapı modelimizi düşünerek Mustafa Reşit Akçay ile anlaştık. Bu geçiş sürecini en iyi şekilde atlatmamız lazım. Önümüzdeki haftalar neyi gösterecek bakalım. En iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum"





ÖMER ALİ'Yİ SATMAYACAĞIZ

"Ömer Ali Şahiner'i sürekli basın Galatasaray ve Fenerbahçe için yazıyor. Kesinlikle Ömer Ali'yi satmayı düşünmüyoruz"