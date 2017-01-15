Ali Çamdalı'dan Mete Kalkavan'a: Korkaksın

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Konyaspor kendi sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Mücadelenin 71'inci dakikasında Konya kaptanı Ali Çamdalı, De Jong'a yaptığı hareket sonrası hakem Mete Kalkavan'dan sarı kart gördü. Sonrasında Mete Kalkavan'a itirazlarını sürdüren Ali Çamdalı, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç sonu Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Galatasaray maçı sonrası hakem Mete Kalkavan'ın kararlarına sert tepki gösterdi.

İşte o açıklamalar:

SNEİJDER DE KÜFRETTİ KORKAK

"Ali Çamdalı bana, 'Sneijder'in küfürlerini duyduktan sonra hakeme 'Sen korkaksın' dedim' dedi. Faul olmayan pozisyona faul veriyorsun, sonra itiraz edince kırmızı kart veriyorsun."

(Görüntüler Lig TV'den alınmıştır)

HAKEMLERİMİZ KORKUYOR

"Hakemler konuşamıyor, Yusuf Namoğlu'na soruyorum: Sneijder hakeme ne dedi? 90 dakika De Jong'u bir izlesinler. Biz bunları konuşmaktan bıktık. Hakemlerimiz bunlara gereken cezayı vermekten korkuyor."

PARDON METE KALKAVAN

"İyi oynuyorduk, Ali Çamdalı'yı bu maçtan o dakikada atarsan, kazanmak zor tabii ki. İstanbul takımlarına karşı bunu yaşıyoruz. Hakemi eleştirince tepki oluyor. Ben o zaman Metin Kalkavan'ı tebrik ediyorum... Pardon Mete Kalkavan."

HZ. ÖMER SÖZÜYLE GÖNDERME YAPTI

Öte yandan karşılaşma sonrası Twitter hesabından Hz. Ömer'in sözünü paylaşan Ali Çamdalı, "Doğruluk yüzünden öleceğini bilsen bile, yine doğru ol (Hz. Ömer (ra)" ifadelerini kullandı.

