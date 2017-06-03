Ali Koç başkan adaylığını resmen açıkladı

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda söz alan Ali Koç, önemli açıklamalar yaparken, başkan adayı olacağının altını bir kez daha çizdi.

"2018'DE ADAYIM"

Ali Koç, futbol takımının başarısız bir sezon geçirdiğini belirtirken, Euroleague şampiyonu olan basketbol takımını da tebrik etti.

Koç konuşmasını sonlandırırken en çok merak edilen sorunun cevabını da verdi. Daha önceden her şart altında 2018'de yapılacak seçimlerde aday olacağını söyleyen Ali Koç, 'Ben hala aynı çizgideyim' diyerek; "Mayıs 2018'de yapılacak seçimlerde önce Allah'ın emriyle sonra da sizlerin desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olmak istediğimi burada yinelemek istedim" şeklinde konuştu.

Ali Koç 2018'de başkan adayı olduğunu açıkladı - İZLE