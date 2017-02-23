Tezahüratlar sonrası Ali Koç'un gözleri doldu

Fenerbahçe'nin Krasnodar'a 1-1'lik skorla elenmesi sonrası taraftardan yönetime büyük tepki vardı.
YÖNETİM İSTİFA SESLERİ
Maçın son bölümlerinde Fenerbahçe taraftarı 'Yönetim istifa' tezahüratı yaptı.
ALİ KOÇ BAŞKAN F.BAHÇE ŞAMPİYON
Fenerbahçe'de tribünler, Ali Koç'un bulunduğu locaya doğru dönerek, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.
GÖZLERİ DOLDU
Ali Koç ise taraftarın tezahüratına locasından yanıt verdi. Koç, eliyle taraftara 'sakin olun' mesajını verdi.
Koç'un gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı.
ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada ilk kongrede başkanlığa aday olacağını söylemişti.
Bu arada taraftarların protestosu stat dışında da devam etti.