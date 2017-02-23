Tezahüratlar sonrası Ali Koç'un gözleri doldu

Aziz Yıldırım: Biz buradayız Beşiktaş nerede

Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Krasnodar ile evinde 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.

Dick Advocaat, tazminatını almak için istifa etmediğini ima eden muhabire sert bir dille cevap verdi.

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

1 UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE Bernardeschi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Borussia Mönchengladbach-Fiorentina maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri büyüledi.

2 Curlingde Rusları yendik yarı finale çıktık Erzurum'da düzenlenen EYOF 2017'de curling kızlarda Türkiye A Takımı Rusya'yı 6-4 yenerek 4'te 3 yaptı ve yarı finale yükseldi.

3 Tudor'a Real'den teklif gelirse gider misiniz diye soruldu Igor Tudor, ''Real Madrid'den teklif gelirse gider misiniz?'' şeklindeki soruya ''G.Saray'a şampiyon olmaya geldim'' diyerek cevap verdi.

4 Sneijder'den Tudor yorumu Tudor ile henüz antrenman yapamadığını söyleyen Sneijder, ''Umarım bize iyi şeyler getirir'' dedi.

5 Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş Aziz Yıldırım, bugün görülen 'Şikede kumpas davası' öncesi kulüp binasında gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.

6 Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı Advocaat ile yolları ayırmayı planlayan F.Bahçe yönetimi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

7 Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, kulübün kendisini istememesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

8 Beşiktaş Şenol Güneş ile sözleşme uzatıyor Beşiktaş yönetimi, geçen yıl takımı şampiyon yapan Şenol Güneş'e 4 yıllık yeni sözleşme önerecek.

9 Beşiktaş turun kapısını araladı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.