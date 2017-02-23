Ensonhaber.com'a dön

Tezahüratlar sonrası Ali Koç'un gözleri doldu

Krasnodar maçında Fenerbahçeli taraftarların ''Ali Koç Başkan F.Bahçe Şampiyon'' şeklinde tezahürat yapması başkan adayını duygulandırdı.

Tezahüratlar sonrası Ali Koç'un gözleri doldu
Yorum Yap

Fenerbahçe'nin Krasnodar'a 1-1'lik skorla elenmesi sonrası taraftardan yönetime büyük tepki vardı.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Maçın son bölümlerinde Fenerbahçe taraftarı 'Yönetim istifa' tezahüratı yaptı.

ALİ KOÇ BAŞKAN F.BAHÇE ŞAMPİYON

Fenerbahçe'de tribünler, Ali Koç'un bulunduğu locaya doğru dönerek, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.

GÖZLERİ DOLDU

Ali Koç ise taraftarın tezahüratına locasından yanıt verdi. Koç, eliyle taraftara 'sakin olun' mesajını verdi.

Koç'un gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı.

ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada ilk kongrede başkanlığa aday olacağını söylemişti.

Bu arada taraftarların protestosu stat dışında da devam etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM