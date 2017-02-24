Ali Koç'un suskunluğunun nedeni ortaya çıktı

Kasımpaşa maçında "İstifa" diye bağıran Fenerbahçe taraftarları, Krasnodar rövanşında bir adım ileri gidip, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganı attı.

SAKİN OLUN

Koç eliyle "Sakin olun" jesti yaptı.Peki bu tarihi hareketi Koç neden, niçin yaptı. İşte herkesin merak etitği soruların net cevapları...

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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI ÇIKAR MI?

Fenerbahçe'de yakın geçmişte Pendik faciası dışında, sportif başarısızlık nedeniyle olağanüstü kongreye hiç gidilmedi. Yargıtay kararı öncesi yine olağanüstü genel kurul gündemde yok.

Ali Koç, şu an temkinli. Çünkü 24 Ekim'deki Konyaspor maçı öncesi adaylık açıklaması yaptı. Bazı Fenerbahçeliler rahatsız oldu. "Maçtan önce neden açıklama yapıyor?" diye eleştiriler geldi.

BAŞKAN ZOR DURUMDAYKEN ORTAYA ÇIKILMAZ

Kesinlikle kongre çığırtkanlığına karşı. Konuşmuyor, eleştiriden kaçınıyor. Yargıtay kararına kadar sakin kalacak. Krasnodar maçında da Fenerbahçeli taraftarlara eliyle yaptığı "Sakin olun" hareketinde "Sakin olun. 19 yıllık başkan zor durumdayken kongre için ortaya çıkılmaz" diye bir mesaj verdi.

KOÇ'UN PROJELERİ HAZIR MI?

Yasal süreci bekliyor. Yargıtay kararı çıksın, yönetim seçimli olağanüstü genel kurul kararı alsın, somut kongre tarihi belli olsun, belirsizlik ortadan kalktıktan sonra çalışmalara başlayacak ve projelerini anlatacak.

YÖNETİM KONGRE İÇİN YARGITAY KARARINI BEKLEMEZSE NE OLUR?

Mevcut yönetim kurulu sportif gerekçelerle kongre kararı almayacak. Ama başarısız sonuçlar nedeniyle Yargıtay kararı öncesi sürpriz genel kurul olursa Koç, kongre için çalışmalara başlamaya hazır.

Aziz Yıldırım ise görevini ve çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Yargıtay'ın bir an önce kararını vermesini bekliyor.