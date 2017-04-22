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Ali Palabıyık final maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Gençler Ligi'nde final maçını yönetecek.

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Ali Palabıyık final maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Avusturya'nın Salzburg ile Portekiz'in Benfica takımları arasında oynanacak UEFA Gençler Ligi final maçını yönetecek.

FİNAL MAÇINI YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Nisan Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Kerem Ersoy'un yapacağı maçın dördüncü hakeminin ise Alper Ulusoy olacağı kaydedildi.

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