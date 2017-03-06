Ali Palabıyık Tudor'u tribüne gönderdi

58,099 kez izlendi

56,427 kez izlendi

Fatih Altaylı: Dursun Özbek G.Saray'a tecavüz etti

58,397 kez izlendi

44,991 kez izlendi

76,738 kez izlendi

Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti

26,259 kez izlendi

45,651 kez izlendi

2,334 kez izlendi

82,188 kez izlendi

45,107 kez izlendi

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa lehine penaltı veren hakem Mete Kalkavan'ı sert bir dille eleştirdi.

Karabükspor maçı sonrası sakat olmasına rağmen kolbastı oynayan Olcay Şahan'ın durumunun daha da kötüleştiği ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi, oyundan her alındığında Şenol Güneş'e karşı tavır alan Quaresma'ya para cezası verdi.

Quaresma'nın cezası belli oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz ile görüştüğü, iki futbolcuyu da ikna ettiği öğrenildi.

Dursun Özbek döneminde transfer edilen futbolcuların birçoğundan hiç verim alınamaması Galatasaraylı taraftarları bir hayli kızdırdı...

Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.

Bayer Leverkusen'in yeni hocası Tayfun Korkut oldu

Osmanlıspor'a attığı golle olay olan Fenerbahçeli Mehmet Topal, yaşanan pozisyonu ve hakemle arasında geçen konuşmayı anlattı.

Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım

Brezilya 3. Ligi'nde Catanduvense ile Comercial takımları arasında oynanan mücadelede santradan gol atıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Hakem Ali Palabıyık, Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'u 4. hakeme fiziksel müdahalede bulunduğu için tribüne gönderdi.

1 Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu Mayıs 2018'e kadar başkanlığa devam edecek olan Aziz Yıldırım, gelecek sezonun planlamasını şimdiden hazırladı.

2 Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim Dick Advocaat, Aziz Yıldırım'ın aldığı kararların tam tersini uyguladığını söyledi.

3 Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yenilgisi sonrası ıslıklanan Selçuk İnan da dahil olmak üzere 5 isimle yolları ayırma kararı aldı.

4 Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...

5 Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

6 Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor Galatasaray'da, Çaykur Rize deplasmanına götürülmeyen Bruma için Wesley Sneijder'in, maç sonrası Tudor'a tepki gösterdiği ortaya çıktı.

7 Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım Osmanlıspor'a attığı golle olay olan Fenerbahçeli Mehmet Topal, yaşanan pozisyonu ve hakemle arasında geçen konuşmayı anlattı.

8 Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto Deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, oyuncuları İstanbul'da protestoyla karşıladı.

9 Mehmet Topal: Hakem olsam golü vermezdim Mehmet Topal, Osmanlıspor maçı sonrası kameraların olmadığı bölgede basın mensuplarına açıklamalar yaptı.