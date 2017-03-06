Ali Palabıyık Tudor'u tribüne gönderdi

Galatasaray'ın Antalyaspor'a konuk olduğu maçta, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Igor Tudor, hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.
4. HAKEMİN KOLUNDAN TUTTU OYUNDAN ATILDI
Galatasaray'ın Bruma ile öne geçmesinden kısa bir süre sonra Antalyaspor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Maç boyunca yerinde duramayan, hırsıyla dikkat çeken Tudor, faul kararına itiraz etti.
(Görüntü beINSport'tan alınmıştır)
İtirazları sırasında yanında olan 4. hakemle konuşan Hırvat teknik adam, 4. hakemin kolundan tutunca Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.