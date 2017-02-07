Ali Palabıyık'ın notu belli oldu

Beşiktaş Arena Stadı'nda oynanan ve karşılaşmadan çok olayların damga vurduğu maçın hakemi Ali Palabıyık'ın 'vasat' olarak nitelendirilen 7.9 puan aldığı belirtildi.

KONTROLÜ KAYBETTİ

Başta Tosic-Van Persie pozisyonu olmak üzere birbirinden tartışmalı kararlara imza atan Ali Palabıyık'ın notu futbolseverlerin de en merak ettiği konulardan biriydi.





Derbideki gerginliği iyi yönetemeyen ve Sırp oyuncu Tosic'i kırmızı kartla oyundan atan Ali Palabıyık, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş cephesi tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı.

2 HAFTA DİNLENDİRİLECEK

Gözlemci raporları sonrasında 7.9 puan aldığı belirtilen derbinin hakemi Ali Palabıyık'ın Merkez Hakem Kurulu kararıyla 2 hafta dinlendirileceği öğrenildi.