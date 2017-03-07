Ali Şafak Öztürk: Eto'o ile 3 yıl risk olur

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, katıldığı bir toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÇARPICI ETO'O AÇIKLAMASI

Öztürk, bir gazetecinin "Eto'o 3 yıl daha Türkiye'de kalacağını açıkladı, sözleşmesini uzatmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi: "Burada oyuncunun verdiği sonuç önemli ve bizde bir senesi daha var. 36 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Eto'o'yu sevsek de vereceği performansa inansak da Antalyaspor başkanı olarak sözleşmesini 3 yıl uzatmakla yanlış bir iş yapmış olurum. Şu an 3 sene anlaşma imzalarsam riskli bir anlaşma olur." dedi.

"PERFORMANSA BAĞLI"

Öztürk Eto'o'nun performansına dikkat çekerken; "Performansı devam ettiği sürece, biz ondan o bizden memnun olduğumuz sürece Eto'o bu takımın kaptanı ve değerli oyuncusu olarak kalacaktır. Düşüncemiz kesinlikle bu yönde. İki taraflı da keyifliyiz. Bizim değerimiz, niye satalım." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Eto'o'nun Antalyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona erecek.