Ali Şafak Öztürk: Yabancı futbolcu turizme katkı sağlıyor

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun en büyük sıkıntısının genel stratejisinin bulunmaması olduğunu savundu.

"TÜRK FUTBOLCU FORMAYI KAPMALI"

Süper Lig'deki kulüplerin çok büyük bir bölümünün yabancı futbolcu sayısına kısıtlama getirilmemesinden yana olduğunu kaydeden Öztürk, yabancı oyuncu sayısının 14'e çıkarılmasının ardından eskiye nazaran daha üst düzey futbolcuların Türkiye'ye geldiğini, bu sayede daha iyi bir ligin ortaya çıktığını ifade etti.

"Şimdi 'Türk futbolcular oynamıyor.' diyoruz ama Türk oyuncunun çıkması gereken ortam, aslında bu ortam. Türk oyuncu zorunlu olduğundan değil, hak ederek formayı kapmalı." diyen Öztürk, "Bir başkan olarak, Türk oyuncuların bazı temel eksikliklerinin olduğunu görüyorum. Bu da temel eğitimin doğru şekilde verilmemesinden geliyor. Hala pozisyon bilgisi olarak kısıtlı seviyelerdeyiz. Oyuncunun temeli sağlam olmalı ki ondan sonraki kısım kendi yeteneğine bağlı olsun." şeklinde konuştu.

"YABANCI OYUNCU TURİZME KATKI SAĞLIYOR"

Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu kaydeden Öztürk, "Son zamanlarda ülkemiz gayet güvenli olmasına ve yurt dışında ise sıkıntılar yaşanmasına rağmen, hala çeşitli ülkelerde ülkemize karşı önyargı olabiliyor. Antalyaspor'a Fransa'dan ve çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen oyuncular var. Ayrıca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynamış oyuncular var. Yabancı oyuncuların Antalya'ya gelmesi ve yaşaması, hem turizme hem de ülkenin genel imajı ve futbol kalitesine katkı sağlıyor." dedi.