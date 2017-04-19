Ali Şen: Derbinin favorisi Fenerbahçe

Ali Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm futbolseverlerin bu derbiyle ilgilendiğini vurgulayarak, Fenerbahçe'nin Türk Telekom Arena'daki maçın favorisi olduğunu belirtti.

FAVORİ F.BAHÇE

Sarı-lacivertlilerde, son haftalarda alınan sonuçlarla morallerin yüksek olduğunu dile getiren Şen, "Fenerbahçe, derbide daha avantajlı durumda. Fenerbahçe, Galatasaray'dan psikolojik açıdan daha üstün konumda bulunuyor. Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarların uzun bir aranın ardından Türk Telekom Arena'ya geleceğini de hatırlatan Ali Şen, "Yıllardır söylüyorum, taraftarın olmadığı maçların tadı tuzu yok. Taraftarların da orada olması futbolu güzelleştirecek bir şey. Eski yıllarda olduğu gibi dostane bir şekilde maçı izlemelerini rica ediyorum." diye konuştu.