Ali Şen: F.Bahçe'nin başına Yılmaz Vural gelmeli

Ali Şen, yönetime ve başkan Aziz Yıldırıma yönelik tepkilerden, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceğinden ve takımın geleceğinden bahsederken, çarpıcı ifadelerde bulundu.

AZİZ YILDIRIM İSTİFA ETMELİDİR

Aziz Yıldırım'ın son maçlarda protesto edildiğini ve bu nedenle kulübün başkanlığından istifa etmesi gerektiğini söyleyen Ali Şen "Aziz Yıldırım'ın yaptığı statta taraftarlar "Aziz Yıldırım istifa" diye bağrıldı. Büyük kulüplerin başkanları kendi taraftarları tarafından her zaman protestoya uğramıştır. Bizim taraftarımızdan protestoyla karşılaşmayan bir tek benim. Aziz Yıldırım bıraksaydı daha evvel arkadaşlarına, protestoya uğramazdı. Her Fenerbahçeli'nin görmeyi hayal edemeyeceği yıldızları getirdi . Ortegalar geldi Anelkalar geldi sabaha kadar sayabiliriz. Fenerbahçeliler bunu yapmasın, taraftar bunu yapmasın. Mayısta olacak kongreye kadar Aziz Yıldırım istifa etmelidir. Ortaya çıkmadan hizmet eden çok genç arkadaşlarımız var. Aziz Yıldırım Mayıs ayında aday olmak istiyorsa tamamen kendi hakkıdır." şeklinde konuştu.

MUCİZE GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİ YILMAZ VURAL'DIR

Ligde sona doğru yaklaşılırken takımın aldığı kötü sonuçlardan sonra mutlaka teknik direktör değişikliğine gidilmesini söyleyen Ali Şen, Yılmaz Vural'ın sarı-lacivertli kulübe mucizeler yaşatacağı belirterek ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ligde mucizeyi gerçekleştiricek biri lazım. Bu mucizeyi gerçekleştirebilicek kişi de Yılmaz Vural'dır. Normal Fenerbahçe oyununu sergilerse kupada şampiyon olur. Yılmaz Vural bu mucizeleri yaptı. Fenerbahçe'de de yapabilir.

Ben olsam Advoocat'ı hemen gönderirdim. Fenerbahçe maç kazanamıyor, maç kazansa tribünler dolar. Bu mucize olursa Fenerbahçe tarihinde de enteresan bir sayfa olur. Bunlardan dolayı Yılmaz Vural banko adayımdır"