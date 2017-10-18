Ali Şen: Fenerbahçe Galatasaray'ı yener

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası moraller yüksek. Kritik Galatasaray derbisine odaklanan sarı-lacivertli camia galibiyete kesin gözüyle bakıyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN SAMANDIRA'YA ÇIKARMA

Her derbi öncesi olduğu gibi Başkan Aziz Yıldırım, Samandıra'da mesaiye başladı. Derbiye kadar antrenmanlara gidecek olan Yıldırım, oyuncularla da sohbet ederek son durumunu öğreniyor. Bu derbinin havasını defalarca kez yaşayan Volkan Demirel ve Mehmet Topal, ilk kez derbiye çıkacak olan yabancı oyunculara atmosferi anlatarak motivasyonlarını yükseltiyor.

Aykut Kocaman ve öğrencilerinin Galatasaray derbisinden galip geleceklerine inançları tam. Aziz Yıldırım da Samandıra ziyaretleri sırasında futbolculara galip geleceklerine inandığını söylüyor.

ALİ ŞEN'E GÖRE FENER 2-0 KAZANIR

Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, pazar günü ligin gidişatını belli edecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Ali Şen; "Aykut Kocaman uzun yıllar futbolcu olarak bu dünyanın içindeydi, daha sonra teknik direktör oldu. Nereye giderse gitsin, demek ki farkın suni olduğunu görüyor. Pazar akşamı Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yener ve fark 5’e iner. Bir antrenörün hep hedefi olmalı. Fenerbahçe’nin teknik direktörü yenmeye gideceğiz diyor. Fark var, ama o fark kapanacak. Öne geçeceğiz diyor. Buna inanan bir teknik direktör oyuncularını da inandırır. Sezon başından beri şampiyon olacağız diyor. Anlaşılıyor ki bu dediğini yapacak." şeklinde konuştu.