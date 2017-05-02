Ali Şen: Fikret Orman çok büyük başkanlık yapıyor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında Haber1903’e açıklamalarda bulundu.

ÇOK BÜYÜK BAŞKANLIK YAPIYOR

Şen, “Çok önemli bir maç. İki dost kulübün maçı. Fenerbahçe taraftarlarının o güzel yeni stadı ziyaret etmeleri futbol adına büyük zevk olacaktır. Beşiktaş, favori gibi gözüküyor ama bu maçlar belli olmuyor. Beşiktaş’ın çok iyi bir yönetimi var. Fikret Orman, çok büyük bir başkanlık yapıyor. Yönetim Kurulu üyeleri hiç ortaya çıkmadan çalışıyor. Ahmet Nur Çebi’nin ayrı bir çalışkanlığı var. Çok dengeli bir yönetim. Şenol Güneş, benim her zaman çok beğendiğim bir Türk futbolunun kahramanıdır. Büyük başarılar elde ettiler. Ama tabii ki Fenerbahçe’nin kazanmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.